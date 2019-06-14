المفتي قبلان في خطبة الجمعة: البلد وصل إلى مرحلة التسيّب والانحطاط السياسي والمالي

دعا المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة الحكومة ومعها كل السلطات “إلى العمل الجديّ والمحسوب، بعيداً عن الغوغائيات والشعارات، لأن البلد وصل إلى مرحلة التسيّب والانحطاط السياسي والمالي والأخلاقي والتربوي”.

واعتبر ان القرار الذي اتّخذه وزير التربية “هو قرار ظالم وغير مقبول، وفيه إجحاف كبير بحق طلاب لا ناقة لهم ولا جمل في كل ما جرى ولا يجوز أن يكونوا ضحايا أخطاء لم يرتكبوها، بل هو تقصير السلطة في المراقبة والمحاسبة سواء كان على الإدارات أو المؤسسات التربوية والتعليمية”.

ونبّه سماحته مما يجري في المنطقة “فهو يحمل الكثير من التطورات والمفاجآت، فهناك من يدفع ويحرّض على حرب مع إيران، متجاهلاً أن إيران دولة قوية ولن تخضع، وأمريكا ليست بوارد الدخول في حرب أوسطية جديدة مقابل رشاوى مالية من هنا أو هناك” داعيا “دول العالم الإسلامي وبخاصة دول الخليج، الى التعقّل والرشد، وعدم إقحام المنطقة في حرب مدمرة لن تكون لصالح أحد”.

المصدر: بريد الموقع