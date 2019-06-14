ظريف: مزاعم أمريكا بشأن هجمات خليج عُمان جزء من دبلوماسية التخريب

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن المزاعم والاتهامات الأميركية ضد ايران تُظهر أن فريق بولتون وبن زايد وبن سلمان ونتانياهو قد انتقلوا إلى مرحلة الديبلوماسية التخريبية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر، إن “مزاعم أميركا ضد إيران دون دليل بشأن هجمات خليج عُمان تظهر أن فريق بي الذي يضم بولتون وابن زايد وبن سلمان ونتنياهو ينتقل للخطة البديلة وهي دبلوماسية التخريب”.

وأوضح ظريف أنه “حذّر قبلَ عدةِ أشهر من السيناريو والمخططاتِ التي تخططُ لها ما تُسمى مجموعةَ بي والتي تضمُّ كلاً من بولتون وبن سلمان وبن زايد وبنيامين نتانياهو”، مضيفاً أن تسرعَ واشنطن لتقديمِ الادعاءاتِ ضد ايران دونَ إثباتِ الأدلةِ الواقعية، يجعلُ من الواضحِ تماماً أنَّ مجموعة بي تنتقلُ الى دبلوماسيةِ التخريب وقد يدفعون الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب إلى صراعٍ مع طهران. وقال ظريف الخميس إن “تزامن الهجومين على الناقلتين مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران “مثير للشبهات”. من جهتها، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة إن “إيران ترفض بشكل قاطع الزعم الأميركي الذي لا أساس له بشأن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وتدينه بأشد العبارات”.

المصدر: وكالة أنباء فارس