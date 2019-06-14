قمة شنغهاي تنعقد بحضور الرئيس روحاني

إنطلقت في العاصمة القرغيزية “بيشكيك” أعمال القمة التاسعة عشرة لمنظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة ثماني دول أعضاء وأربعة بصفة مراقب من بينهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أكد في كلمته أن الولايات المتحدة الأميركية تمثل تهديداً خطيراً للإستقرار في الشرق الأوسط. معتبراً أن الإدارية الأميركية انسحبت من الاتقاف النووي الذي يعتبر انجازاً سياسياً متعدد الأطراف. ودعا إلى الإتحاد لمواجهة التطرف.

من جهته، لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن هناك تقدماً في عملية التسوية السياسية في سوريا، وأن من الضروري ضمان القضاء التام على البؤر الإرهابية في إدلب وزيادة المساعدات الإنسانية.

المصدر: قناة المنار