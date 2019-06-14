باسيل التقى الجالية اللبنانية بايرلندا: وطننا فوق الجميع وعلينا ان نتصرف على هذا الاساس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 13:39

باسيل التقى الجالية اللبنانية بايرلندا: وطننا فوق الجميع وعلينا ان نتصرف على هذا الاساس

منذ 1 ساعة 14 June، 2019
الوزير باسيل
لبنان

اختتم وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل زيارته لايرلندا بلقاء مع الجالية اللبنانية.

وقال باسيل خلال اللقاء “انتم موجودون في دولة تشبهنا من حيث القيم الانسانية والوطنية”، وتابع “لا نعرف عددكم لكننا نعدكم بفتح قنصلية تعمل على جمعكم ورعايتكم”.

وأضاف باسيل “نطلب منكم ان تكونوا وكلاء للاقتصاد اللبناني، ان تستهلكوا وتسوقوا منتجاتنا”، وتابع “وكذلك امامكم فرصة لتعزيز العلاقة وبناء الشراكة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

واوضح باسيل “نحن اللبنانيين شعب واحد، نختلف بالانتماء السياسي عن بعضنا، لكننا حين نلتقي خارج لبنان نتصرف كلبنانيين فقط لا كطوائف او احزاب”.

واكد باسيل ان “الوطن فوق الجميع وعلينا ان نتصرف على هذا الاساس ونحمي بعضنا البعض ونبني مستقبلنا واقتصادنا تحت سقف الانتماء اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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