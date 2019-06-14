روسيا ترصد 12 خرقاً لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة وتركيا 10 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية. وذلك في محافظتي اللاذقية (10) وحماة (2). في حين رصد الجانب التركي 10 خروقات في محافظات حلب (2) وإدلب (2) وحماة (6).

هذا وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ عمليتين إنسانيتين حيث تم من خلالهما :

– إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.175 طن إلى بلدة وادي العيون بريف طرطوس.

– إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.175 طن إلى مدينة حلب.

وبشكل عام تم تنفيذ 2138 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3427.275 طن.

وأضاف المركز أنه خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية