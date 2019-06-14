ميقاتي: نرفض القفز فوق الدستور والاعراف

أكد النائب نجيب ميقاتي “رفض محاولات القفز فوق الدستور والاعراف والاصول وما حدده اتفاق الطائف من صلاحيات دستورية واضحة ومتوازنة لتحقيق مآرب آنية تتسبب بشروخ وتضيع التوازن في البلد”.

وقال ميقاتي “لن نسمح لأحد أن يجرنا إلى حيث لا نريد، لأننا مؤمنون بأن لبنان هو لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفرقة”، وتابع “أي تقارب وتلاق بين القيادات السنية هو لتثبيت روح الدولة وهدفه الاول والأخير مصلحة الوطن وحفظ حقوق الجميع والوقوف سدا منيعا في وجه محاولات بعض المتهورين والمغامرين اللعب بنار الفتنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام