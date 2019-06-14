رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي تزور ايران

من المقرر أن تبدأ رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي ماربيل دو سارنيز، زيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية قريباً. وستجتمع دوسارنيز خلال زيارتها المرتقبة لطهران مع كبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية. وقال سفير ايران في باريس بهرام قاسمي “على اعتاب زيارة المسؤولة الفرنسية الى طهران، إن الدبلوماسيه البرلمانية انجح وسيلة لزيادة التفاعل وخلق جو من التفاهم بين الشعوب ذات العقلية الديمقراطية والتنمية السياسية والتي تتمتع ببرلمان منبثق عن اصوات الشعب”.

وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي قد التقى خلال زيارته الى فرنسا في شهر نيسان/ابريل الماضي رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي، وقدم لها شرحاً عن قرار طهران الأخير بتعليق بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

المصدر: وكالة أنباء فارس