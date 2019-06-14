الجيش اليمني واللجان يكبدون قوى العدوان خسائر كبيرة في نجران وجيزان

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بقوات العدوان السعودي الاميركي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الجمعة في عمليات نوعية في نجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان نفذت عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مربع شجع بنجران، وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم”، وأضاف أن “وحدات آخر من المجاهدين هاجمت أحد مواقع المرتزقة في رشاحة قبالة نجران وكبدتهم خسائر فادحة”.

وأشار المصدر إلى أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا ثلاثة زحوف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس بنجران وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم”، ولفت إلى أن “زحوف المرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة السديس استمرت أكثر من 10ساعات دون تحقيق تقدم”، واشار إلى أن “عبوات ناسفة انفجرت بمجموعة من المرتزقة خلال محاولات الزحف قبالة السديس ضاعفت من خسائرهم البشرية”.

وذكر المصدر أن “المجاهدين أغاروا على موقعين لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل جحفان في جيزان وقتلى وجرحى في صفوفهم”، وأكد “استمرار العمليات العسكرية داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق أبناء الشعب اليمني”.

المصدر: موقع انصار الله