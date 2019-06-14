روحاني: وقوف ايران والصين امام أمريكا يخدم مصالح آسيا والعالم

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ترحيب طهران بمواصلة التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة مع بكين في مجالات الطاقة والنقل والصناعة، قائلاً إن “وقوف ايران والصين امام النزعة الامريكية الاحادية يخدم مصالح آسيا والعالم”. وأعرب الرئيس الايراني الجمعة خلال اللقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش الاجتماع التاسع عشر لقمة الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بيشكك، عن ارتياحه لمسار تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بين ايران والصين كانت وستبقى استراتيجية دائماً.

وأضاف روحاني أن ايران “ملتزمة التزاماً تاماً بتعهداتها في الاتفاق النووي، فیما تخلت الولایات المتحدة عن التزاماتها الدولية دون أية مبررات،” معتبراً أن “الضغوط التي تمارسها واشنطن على ايران والصين والدول الأخرى تهدف الى تعزيز سلطتها على آسيا والعالم “.

المصدر: ارنا