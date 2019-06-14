روحاني: الولايات المتحدة تهدد الدول وتدفعها إلى انتهاك قرار مجلس الأمن بشأن الصفقة النووية وتطبيع العلاقات مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 12:03
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روحاني: الولايات المتحدة تهدد الدول وتدفعها إلى انتهاك قرار مجلس الأمن بشأن الصفقة النووية وتطبيع العلاقات مع إيران
منذ 56 mins
14 June، 2019
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