روحاني: الولايات المتحدة تهدد الدول وتدفعها إلى انتهاك قرار مجلس الأمن بشأن الصفقة النووية وتطبيع العلاقات مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2019 - 12:03

روحاني: الولايات المتحدة تهدد الدول وتدفعها إلى انتهاك قرار مجلس الأمن بشأن الصفقة النووية وتطبيع العلاقات مع إيران

منذ 56 mins 14 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة