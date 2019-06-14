الذهب يرتفع بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها،مدعومة بتوقعات بخفض أسعارالفائدة الأميركية في أعقاب بيانات ضعيفة بشأن التضخم، رغم أن صعود أسواق الأسهم حد من المكاسب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1341.14دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ السابع من يونيو عند 1344.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.5 في المئة لتبلغ عند التسوية 1343.70 دولار للأوقية.

ويؤدي خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة حيازة الذهب، الذي لا يدر عائدا، ويضغط على الدولار وهو ما يجعل المعدن النفيس أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من 18-20 يونيو، حيث تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل حتى نهاية العام، بعد بيانات ضعيفة بشأن أسعار المستهلكين الأربعاء وبيانات للوظائف أُعتبرت علامات إضافية على أن الاقتصاد الأميركي ربما يفقد الزخم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 في المئة إلى 14.90 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 807.50 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 2.8 في المئة إلى 1445.50 دولار للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1447.99 دولار وهو أعلى مستوى منذالتاسع والعشرين من أبريل.

المصدر: رويترز