الشيخان عبد الرزاق وشعبان يؤكدان على الحوار لحل الخلافات بين اللبنانيين

استقبل رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق الجمعة الأمين العام لحركة “التوحيد الاسلامي” الشيخ بلال سعيد شعبان، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وطالب الشيخ عبد الرزاق “السياسيين في لبنان أن يعوا خطورة المؤامرة على بلدهم وان يتجنبوا الخطاب الطائفي وان يعتمدوا الحوار والتلاقي لحل كافة الخلافات لأننا بالحوار نحصن بلادنا ونحمي وحدته الداخلية”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق “مجلس النواب وهو الآن على أبواب مناقشة الموازنة أن ينحاز إلى الشعب اللبناني وأن يرفض المس بلقمة عيش الفقير وأن يكون عونا له وأن يشرع لمصلحته”، وتابع “لذلك نحن نرفض أي زيادات أو ضرائب على هذا الشعب”.

من جهته، أكد الشيخ شعبان أن “ما يجري من خطابات متشنجة في الداخل اللبناني هي خطابات تؤذي لبنان والمطلوب اليوم كبح الفساد والافساد المستمر منذ سنوات الذي حول كافة اللبنانيين إلى حالة من حالات النكد والجحيم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام