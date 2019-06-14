ظريف: فريق “بولتون وبن زايد وبن سلمان ونتانياهو” انتقل لمرحلة الديبلوماسية التخريبية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 10:24

ظريف: فريق “بولتون وبن زايد وبن سلمان ونتانياهو” انتقل لمرحلة الديبلوماسية التخريبية

منذ 1 ساعة 14 June، 2019
ظريف
ايران - عربي وإقليمي

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن “المزاعم والاتهامات الاميركية ضد ايران تظهر ان فريق بولتون وبن زايد وبن سلمان ونتانياهو قد انتقلوا الى مرحلة الديبلوماسية التخريبية”.

وأشار ظريف الجمعة الى انه “حذر قبل عدة اشهر من السيناريو والمخططاتِ التي تخططُ لها ماتسمى مجموعةَ بي والتي تضمُّ كلاً من بولتون وبن سلمان وبن زايد وبنيامين نتانياهو”.

ولفت ظريف الى ان “تسرعَ واشنطن لتقديمِ الادعاءاتِ ضد ايران دونَ اثباتِ الادلةِ الواقعية، يجعلُ من الواضحِ تماماً اَنَّ مجموعةَ بي تنتقلُ الى دبلوماسيةِ التخريب وقد يدفعون الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب إلى صراعٍ مع طهران”.

المصدر: وكالة انباء فارس

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