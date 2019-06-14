اخماد النيران التي اندلعت بناقلتي النفط في بحر عمان

اعلن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان جنوب ايران الله داد عفيفي بور عن “السيطرة الكاملة على النيران التي اندلعت في ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث انفجار في بحر عمان”.

وقال عفيفي بور مساء الخميس إنه “تم اخماد النيران التي اندلعت في ناقلتي النفط بصورة كاملة وان الظروف هي الان تحت السيطرة”، واضاف ان “ناقلتي النفط هاتين اللتين كانتا ترفعان علم جزر المارشال وبنما قد اندلعت النيران فيهما قرب ميناء جاسك الايراني في الطريق البحري للملاحة الدولية”.

واشار عفيفي بور الى ان “طاقم ناقلة النفط فرانت آالتار البالغ عددهم 21 بحارا والتي كانت ترفع علم جزر المارشال وهي قادمة من الرويس في قطر ومتجهة نحو تايوان قد تسلمتهم سفينة انقاذ ايرانية من سفينة عابرة من مياه بحر عمان”، وأضاف ان “افراد الطاقم هؤلاء قد تم نقلهم الى مكان مناسب في ميناء جاسك في محافظة هرمزكان (جنوب ايران)”.

واوضح عفيفي بور ان “افراد الطاقم الـ 23 لناقلة النفط وكوكا كوريجس التي كانت ترفع علم بنما ومتجهة من السعودية الى سنغاورة قد تم نقلهم في اتم الصحة والسلامة الى البر كما تم اخماد النيران التي اندلعت في هذه الناقلة بصورة كاملة”.

المصدر: وكالة انياء فارس