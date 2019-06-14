قوى الامن الداخلي في لبنان: ضبط 964 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 13-6-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 08:43

قوى الامن الداخلي في لبنان: ضبط 964 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 13-6-2019

منذ 40 mins 14 June، 2019
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