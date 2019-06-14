ايران: نرفض المزاعم الاميركية حول اتهامنا باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان

رفضت ممثلية ايران في الامم المتحدة “المزاعم الاميركية التي لا اساس لها في اتهام ايران باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان الخميس”، وأدانت ذلك باشد العبارات.

وقالت الممثلية في بيان لها الجمعة إن “التصريحات المثيرة للفتنة التي اطلقها مندوب اميركا في اجتماع مجلس الامن الدولي الخميس ، مؤشر اخر الى الحرب النفسية الرامية للتخويف من ايران”، واضافت ان “دعوة ايران للدبلوماسية والعودة الى طاولة المفاوضات من قبل اميركا التي خرجت هي نفسها من الاتفاق النووي بصورة غير قانونية ، مجرد مزحة”.

وتابع البيان ان “الحرب والارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني والتواجد العسكري الاميركي واسع النطاق في المنطقة يشكلان السبب الاساس دوما لزعزعة الامن وعدم الاستقرار في منطقة الخليج والتهديد الاكثر جدية للامن والسلام فيها”.

واكد البيان انه “لا الاخبار المفبركة ولا نشر المعلومات الخاطئة يمكنهما تغيير الحقائق ولا اتهام الاخرين بوقاحة”، واضاف انه “على اميركا وحلفائها الاقليميين الكف عن اللهاث وراء الحرب وانهاء مؤامراتهم المثيرة للفتنة والعمليات السرية التي تهدف الى اتهام الاخرين في المنطقة”.

واشار البيان الى ان “ايران اذ تحذر من جديد من سياسة الغطرسة والترهيب والتهديد والسلوكيات الشريرة الاميركية”، وتعرب عن “قلقها بشان الحوادث المشبوهة التي وقعت يوم امس لناقلتي النفط”، وطالب “المجتمع الدولي للعمل بمسؤولياته في الحيلولة دون تنفيذ هذه السياسات والاجراءات اللامسؤولة والخطيرة من قبل اميركا وحلفائها الاقليميين والرامية لتصعيد التوتر في المنطقة”.

ولفت البيان الى ان ايران تؤكد من جديد بان السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو التعاطي النشط والبناء من قبل جميع دول المنطقة في اطار حوار حقيقي وشامل ومبني على الاحترام المتبادل والمبادئ الاساسية للقوانين الدولية”، وتابع ان “الاحداث الاخيرة واوضاع المنطقة تستوجب مثل هذا الحوار الاقليمي بالتاكيد”، وأكد على “موقف ايران الثابت بضرورة تعزيز السلام والامن في منطقة الخليج واستعدادها لاداء دور فاعل وبناء في توفير الامن للمضائق البحرية الاستراتيجية وترسيخ الامن والسلام والاستقرار في المنطقة”.

المصدر: وكاالة انباء فارس