احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 12 حادث، قتيل و 13 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 08:43

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 12 حادث، قتيل و 13 جريح

منذ 56 mins 14 June، 2019
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