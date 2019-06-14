عناوين الصحف اللبنانية يوم الجمعة 14-6-2019

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 14-6-2019.

الاخبار:

إنها الحرب

العدوّ يتراجع عن تلازم البر والبحر: زيارة فاشلة لساترفيلد

الجمهورية:

تحضير صفقة تعيينات كبرى

وساطة ساترفيلد مستمرة.. ولقاء بعبدا أشاع إيجابيات لتطويق الذيول

البناء:

لافرنتيف إلى بيروت لتفعيل مبادرة عودة النازحين… وتبريد سياسي داخلي

لجنة المال أمام تحدّي بدائل واردات الرسوم التي تخفضها والإنفاق الذي تزيده

الخامنئي يرفض تسلّم رسالة ترامب… وتفجير ناقلتي نفط في الخليج… وواشنطن تتهم إيران

اللواء:

ليلة القبض على الجامعة: إضراب الأساتذة على قارعة الموازنة!

تحضير جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.. وجنبلاط لا علم له بترتيبات لقاء مع الحريري

المصدر: صحف لبنانية