سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 14 2019 - 03:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للمشاركة الفاعلة في جمعة "لا لضم الضفة" على أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة
اعلام العدو: سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مبنى بمدينة سديروت الإسرائيلية ولا إصابات وصفارات الانذار تدوي فيها
مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الوضع في الخليج في أعقاب تعرض ناقلتي نفط للهجوم في بحر عمان بناء على طلب أميركي
الإمام الخامنئي خلاله استقبلاله رئيس الوزراء الياباني: لو كنا ننوي صنع السلاح النووي لما استطاعت أميركا فعل شيء
الإمام السيد علي الخامنئي: ترامب لا يستحق أن نتبادل الرسائل معه ولا نثق بأميركا ولن نكرر تجربتها المرة في المفاوضات
الرئيس الايراني: الأمن في الخليج يمثل أهمية كبرى بالنسبة لايران واميركا تشن حربا إقتصادية ضد الشعب الايراني برمته
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: من المبكر جدا حتى مجرد التفكير بإبرام اتفاق مع ايران هم ليسوا مستعدين ولا نحن أيضا
وزير الخارجية الأميركي: إيران مسؤولة عن استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان وتعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز
الخارجية الروسية: موسكو تحذر من تحميل إيران المسؤولية عن حادث ناقلتي النفط في بحر عمان
ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تدعو الى أقصى درجات ضبط النفس وتفادي اي استفزاز بعد حادثة ناقلتي النفط
أمين عام الأمم المتحدة: نطالب بتحديد المسؤولين عن الهجوم على ناقلتي النفط لأن العالم لا يتحمل صداما كبيرا في الخلبج
انطونيو غوتيرش: انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي 1967 والتوصل لإقامة "دولتين" هو السبيل الوحيد لوضع أسس "سلام دائم"
أمين عام جامعة الدول العربية: ندعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف من مهاجمة ناقلات ومنشآت النفط والمطارات في الخليج
وزير الخارجية الكويتي: ندعو العالم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الهجوم على ناقلتي النفط الذي بقوض سلامة الملاحة البحرية
ايران: انقاذ 44 بحاراً من ناقلتي النفط في بحر عمان فرنت ألتير ترفع علم جزر مارشال وكوكوكا كاريدجس ترفع علم بنما
روسيا تؤكد انقاذ 11 من مواطنيها بعد استهداف ناقلتي النفط في مياه خليج عمان ونقلهم الى ميناء جاسك جنوبي ايران
الوزير أيمن الصفدي: الأردن لم تعلن موقفها رسميا ازاء ورشة البحرين ونمارس حقنا بأن نقيّم ونتشاور مع الأشقاء والأصدقاء
كبير مستشاري محكمة العدل الأوروبية يوصى بوضع علامة على منتجات المناطق المحتلة من كيان العدو لتجنب تضليل المستهلكين
مصادر يمنية: مقتل واصابة عدد من الجنود السعوديين والعناصر الموالين لهم بكمينين في الفريضة وجبل تويلق في جيزان
مصادر يمنية: الجيش واللجان يسيطرون على عدد من مواقع قوى العدوان بمديرية الأزراق في الضالع ويلحقون خسائر كبيرة بهم
الجيش السوري يحبط هجمات للارهابيين على محور الحماميات الجبين بريف حماه الشمالي الغربي ويوقع عدد كبير من القتلى بينهم
وزير المال البلجيكي: سنعيد 6 أطفال أيتام جميعهم ما دون 6 سنوات مع أمهاتهم انضم آباؤهم إلى منظمات متطرفة في سوريا
المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني: المجلس اتخذ قرار فض الاعتصام ووضعت الخطة لذلك ولكن حدثت بعض الأخطاء والإنحرافات
السودان: المبعوثين الأميركي دونالد بوث والإفريقي تيبور ناغي يجريان محادثات مع قادة المجلس العسكري والمحتجين لحل الأزمة
وكالة الانباء السودانية: النيابة العامة وجهت تهما بالفساد للرئيس المخلوع عمر البشير بحيازة نقد أجنبي والثراء والمشبوه
بعثة الأمم المتحد تباشر التحقيق بمقتل 17 مدنيا بأعمال عنف في قرية الدالج وسط ولاية دارفور غرب البلاد
كيان العدو: زعيم حزب العمل آفي غباي يعلن تخليه عن منصبه بعد حصول حزبه على 6 مقاعد فقط من أصل 120 بانتخابات الكنيست
بريطانيا: فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بأول جولة تصويت لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قيادة حزب المحافظين
سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي
منذ 16 mins
14 June، 2019
عاجل
التعليقات
ذات صلة
القضاء الجزائري يقرر حبس وزير التجارة الأسبق مؤقتا
ترامب: لا إيران ولا الولايات المتحدة مستعدتان لعقد صفقة
عمران خان: عين باكستان على الأسلحة الروسية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}