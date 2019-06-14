سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 03:34

سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي

منذ 16 mins 14 June، 2019
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