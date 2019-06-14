السودان: اعتقال ضباط على صلة بفض الاعتصام في الخرطوم

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، اعتقال ضباط لدورهم في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم باستعمال العنف.

وصرح المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بأن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وأن النتائج سيعلن عنها يوم السبت المقبل.

وقتل أكثر من 100 شخص في عملية أمنية ضد المتظاهرين في الخرطوم فجر الـ 3 من يونيو، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون، إن الحصيلة أقل بكثير.

وأعلن المجلس عن رفض اقتراح رئيس وزراء إثيوبيا بنقل المفاوضات لأديس أبابا.

وأغلق المجلس العسكري الباب أمام المطالب بتحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو، علما أن قوى الحرية والتغيير اشترطت فتح تحقيق بمشاركة دولية في فض الاعتصام بعد سقوط قتلى وجرحى، وأيضا سحب المظاهر العسكرية من شوارع الخرطوم.

إلى ذلك، التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي بحضور المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث.

وقدم البرهان شرحا حول ما تم في السودان بعد الحادي عشر من أبريل وحول مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية، وأوضح تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة باعتبارها قوى عظمى لها دور إيجابي يتطلع إليه الشعب السوداني ويدفع بعملية التسوية السياسية الجارية إلى الأمام من أجل الاستقرار.

المصدر: وكالات