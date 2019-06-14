بوغدانوف يبحث مع وزير خارجية “الوفاق الوطني” التسوية في ليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، تسوية الأزمة في ليبيا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد طاهر سيالة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الخميس، إن سيالة اتصل ببوغدانوف لإطلاعه على مبادرات جديدة طرحتها حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولية ومقرها العاصمة الليبية طرابلس) لتسوية الأزمة الليبية.

ومطلع أبريل الماضي، أعلن قائد “الجيش الوطني الليبي” (الذي يسيطر على شرق ليبيا)، المشير خليفة حفتر، عن بدء الهجوم باتجاه طرابلس من أجل تحرير العاصمة من “المليشيات الإرهابية”، بحسب تصريحاته.

من جهته، أصدر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فايز السراج، أمرا للقوات التابعة لحكومته، ببدء ما عرف لاحقا بحملة “بركان الغضب” ضد “العدوان” على العاصمة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد أسفرت المعارك، منذ بدء القتال في ضواحي طرابلس، عن سقوط 653 قتيلا، بينهم 41 مدنيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 3.5 ألف شخص.

المصدر: وكالات