الكويت تعلن موقفها من”مؤتمر البحرين” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2019 - 05:18

الكويت تعلن موقفها من”مؤتمر البحرين”

منذ 18 mins 14 June، 2019
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الكويت - عربي وإقليمي

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أنه من المبكر الحديث عن مشاركة الكويت من عدمها في المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية والمزمع عقده في المنامة.

كلام الجار الله، جاء على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الروسية لدى الكويت بمناسبة العيد الوطني، ويعد التصريح الأول للكويت بشأن مشاركتها في هذا المؤتمر.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق، أن مصر والأردن والمغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور “مؤتمر البحرين”، فيما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما فيه، تأكيدا على تمسكهما بالموقف الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

المصدر: وكالات

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