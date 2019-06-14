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June 14 2019 - 03:35

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

منذ 2 ساعة 14 June، 2019
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عربي وإقليمي - فلسطين

شن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل غارة على هدف شرق مدينة غزة؛ ذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه على منزل في مستوطنة “سديروت” بغلاف غزة.

وقصف طائرات الاحتلال الحربية بثلاثة صواريخ، موقع تونس التابع لكتائب القسام شرقي مدينة غزة. دون أن يبلغ عن وقوع إصابات لغاية اللحظة.

وتم إطلاق صاروخين تم إطلاقهما من طائرة استطلاع، وثالث من طائرة حربية من طراز “اف 16” حيث أن الأخير لم ينفجر بعد.

وتجوب طائرات استطلاع وطائرات حربية بشكل مكثف أجواء قطاع غزة ويخشى من تنفيذ مزيد من الغارات الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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