تركيا: سنرد بشكل مناسب على رسالة وزير الحرب الأمريكي بالوكالة

توعدت تركيا بأن ترد بشكل مناسب على رسالة القائم بأعمال وزير الحرب الأمريكي باتريك شاناهان، إلى أنقرة، بخصوص شرائها منظومات “إس-400” للدفاع الجوي الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، عقب اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان: “تأمل تركيا في أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها بشأن منظومات إس-400، الذي قد يلحق أضرارا غير قابلة للمعالجة بالعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وشدد قالن على أن رسالة شاناهان، التي ربط فيها بين مشاركة تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات “إف-35” وشرائها منظومات “إس-400” للصواريخ الروسية، “تتعارض مع روح التعاون من حيث أسلوبه بل ومضمونه”.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بلاده سترد “بشكل مناسب” على هذه الرسالة، فيما ذكر أنه أجرى، في وقت سابق من الخميس، اتصالا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لمناقشة هذا الموضوع.

المصدر: وكالات