رئيس برلمان “طبرق”: لا محادثات سلام قبل تحرير طرابلس

استبعد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إمكانية عقد أي محادثات سلام في بلاده قبل بسط “الجيش الوطني الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على العاصمة طرابلس.

وفي مقابلة مع “رويترز”، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، شدد صالح على “صعوبة” العملية التي بدأتها قوات حفتر، مطلع شهر أبريل الماضي، لـ”تحرير” طرابلس، مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة تستخدم أكثر من مليونين من سكانها “دروعا بشرية”.

وأوضح أن سبب تأخر تحرير المدينة هو سعي “الجيش الوطني” للحفاظ على أرواح المدنيين. وذكر أن الجيش لا يستخدم أسلحة ثقيلة لتفادي إلحاق الأضرار بممتلكات المواطنين الليبيين.

ورفض رئيس البرلمان (الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرقي ليبيا) مقترحات موجهة إلى القوات التابعة لحفتر بالانسحاب إلى مواقعها السابقة على بدء الهجوم وقبول وقف لإطلاق النار، قائلا إن العملية العسكرية لا بد من حسمها، وأن أي حل سلمي لن يكون ممكنا قبل “تحرير” العاصمة الليبية. وأردف أن الجيش سيعود إلى ثكناته إذا نجح طرف ما في حمل “المجموعات المسلحة” على الجلاء من طرابلس بطريقة سلمية.

ويوم 4 أبريل، أعلن حفتر عن بدء الهجوم باتجاه طرابلس من أجل تحرير العاصمة مما يسميه “المليشيات الإرهابية”، التي يحملها المسؤولية عن الفوضى في البلاد منذ الإطاحة بحكم الزعيم الليبي، معمر القذافي، عام 2011.

من جهته، أصدر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فايز السراج، أمرا للقوات التابعة لحكومته، ببدء ما عرف لاحقا بحملة “بركان الغضب” ضد “العدوان” على العاصمة.

وبحسب منتقدي حفتر فإن القائد الأعلى لـ “الجيش الوطني الليبي” يريد الاستيلاء على السلطة غصبا، وتصرفاته تؤدي إلى تفاقم النزاع بين حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) والسلطات الحاكمة على المناطق الشرقية من البلاد والمعتمدة على قوات حفتر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد أسفرت المعارك، منذ بدء القتال في ضواحي طرابلس، عن سقوط 653 قتيلا، بينهم 41 مدنيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 3.5 ألف شخص وتشريد ما يفوق 93 ألف شخص.

المصدر: وكالة رويترز