الأمم المتحدة: فرار أكثر من 300 ألف سوري نحو الحدود التركية

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن أكثر من 300 ألف شخص شمال غربي سوريا، فروا باتجاه الحدود مع تركيا.

وكشف دوجاريك بأنه تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 231 مدنيا، بينهم 69 امرأة و81 طفلا، منذ 29 أبريل.

وأضاف المتحدث الأممي: “ما زلنا نشعر بالقلق من التأثير الإنساني الواسع للأعمال العدائية التي تتكشف حاليا في منطقة التصعيد في شمال غرب سوريا، وخاصة في شمال حماة وجنوب إدلب”.

وتابع قائلا: “لقد فر أكثر من 300 ألف شخص نحو الحدود مع تركيا، وأصبحت مخيمات النازحين مكتظة، وأجبر الكثير على البقاء في الحقول المفتوحة أو تحت الأشجار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم غوتيريش بأن الأنباء تواردت بشأن تواصل القتال العنيف والغارات الجوية والقصف المدفعي على عدة جبهات في محافظة حماة الريفية الشمالية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار يوم الأربعاء بين أطراف النزاع.

وأفاد دوجاريك بأن الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على الالتزام التام بترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين روسيا وتركيا في سبتمبر 2018.

المصدر: الامم المتحدة