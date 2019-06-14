أنقرة تعتبر المهلة الأميركية بشأن صواريخ أس-400 الروسية تتعارض مع “روح الحلف”

اعتبر وزير الدفاع التركي الخميس أن المهلة النهائية التي حددتها لها الولايات المتحدة خطيا الأسبوع الماضي للعدول عن شراء منظومة أس-400 الصاروخية الروسية تمت صياغتها بطريقة “غير لائقة” وتتعارض مع “روح الحلف” الأطلسي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن وزير الدفاع خلوصي آكار شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي باتريك شاناهان على أن “صياغة الرسالة غير لائقة ولا تتماشى مع روح (الحلف الأطلسي)” الذي تنتمي اليه الولايات المتحدة وتركيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة أنها منحت تركيا مهلة حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2019 للعدول عن شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 كونه يتضارب في رأي واشنطن مع طائرتها الشبح الجديدة اف-35 التي تريد تركيا شراءها أيضا.

المصدر: وكالات