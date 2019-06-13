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June 13 2019 - 23:48

وزير الطاقة السعودي: المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية

منذ 1 ساعة 13 June، 2019
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
السعودية - عربي وإقليمي

أفادت وكالة الأنباء  السعودية “واس” أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، دان استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، مؤكدا أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية.
ونقلت “واس”، اليوم الخميس، عن الوزير قوله: “نشجب الاعتداء على ناقلتين في خليج عمان”، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء “استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات للمستهلكين في كافة أنحاء العالم”.
وأكد الفالح أن “المملكة ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية”.
ودعا الوزير السعودي المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية”.

المصدر: واس

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