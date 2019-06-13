المجلس العسكري في السودان يؤكد أنه هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم( سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 23:49

المجلس العسكري في السودان يؤكد أنه هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم( سكاي نيوز)

منذ 2 ساعة 13 June، 2019
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