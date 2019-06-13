#نجران: قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة الجيش السعودي إثر استهدافهم بعدد من قذائف المدفعية في التبة الحمراء وفي مربع الحماد وبالقرب من رقابة مراش – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 23:49

#نجران: قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة الجيش السعودي إثر استهدافهم بعدد من قذائف المدفعية في التبة الحمراء وفي مربع الحماد وبالقرب من رقابة مراش

منذ 2 ساعة 13 June، 2019
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