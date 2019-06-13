بومبيو:إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج #عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات.

وأضاف بومبيو أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر،بحسب تعبيره .

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من” الخطر الإيراني”.

وتابع مايك بومبيو قائلا: “إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز”، مشددا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.

وصرح الدبلوماسي الأمريكي بأن واشنطن أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها ستبحث مسألة استهداف الناقلتين في الخليج في جلسة مغلقة الخميس.

المصدر: روسيا اليوم