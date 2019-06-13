بومبيو :إيران وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 21:47

بومبيو :إيران وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

منذ 19 mins 13 June، 2019
أخبار موقع المنار

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