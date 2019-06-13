ترامب: من المبكر جداً حتّى مجرّد التفكير بإبرام اتفاق مع #إيران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2019 - 21:47

ترامب: من المبكر جداً حتّى مجرّد التفكير بإبرام اتفاق مع #إيران

منذ 26 mins 13 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة