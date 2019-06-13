ترامب: من المبكر جداً حتّى مجرّد التفكير بإبرام اتفاق مع #إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 21:47
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الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للمشاركة الفاعلة في جمعة "لا لضم الضفة" على أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة
الإمام الخامنئي خلاله استقبلاله رئيس الوزراء الياباني: لو كنا ننوي صنع السلاح النووي لما استطاعت أميركا فعل شيء
الإمام السيد علي الخامنئي: ترامب لا يستحق أن نتبادل الرسائل معه ولا نثق بأميركا ولن نكرر تجربتها المرة في المفاوضات
مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الوضع في الخليج في أعقاب تعرض ناقلتي نفط للهجوم في بحر عمان بناء على طلب أميركي
الرئيس الايراني: الأمن في الخليج يمثل أهمية كبرى بالنسبة لايران واميركا تشن حربا إقتصادية ضد الشعب الايراني برمته
وزير الخارجية الإيراني: تزامن الهجومين على ناقلتي النفط مع مباحثات رئيس الوزراء الياباني في طهران أمر مثير للشبهات
الخارجية الروسية: موسكو تحذر من تحميل إيران المسؤولية عن حادث ناقلتي النفط في بحر عمان
ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي تدعو الى أقصى درجات ضبط النفس وتفادي اي استفزاز بعد حادثة ناقلتي النفط
أمين عام الأمم المتحدة: نطالب بتحديد المسؤولين عن الهجوم على ناقلتي النفط لأن العالم لا يتحمل صداما كبيرا في الخلبج
أمين عام جامعة الدول العربية: ندعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف من مهاجمة ناقلات ومنشآت النفط والمطارات في الخليج
ترامب: من المبكر جداً حتّى مجرّد التفكير بإبرام اتفاق مع #إيران
منذ 26 mins
13 June، 2019
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