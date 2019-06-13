وفد من “أمل” زار “تجمع العلماء”.. “صفقة القرن” نحو السقوط

زار وفد من المكتب السياسي لـ”حركة أمل” برئاسة رئيس المكتب جميل حايك الخميس مقر “تجمع العلماء المسلمين”، حيث كان في استقبالهم الهيئة الإدارية للتجمع برئاسة الشيخ زهير الجعيد.

ورأى المجتمعون في بيان لهم أن “لبنان القوي هو ميزة محببة لدى الشرفاء وقد بان ذلك بالموقف الشجاع للجيش اللبناني بوجه العدو الإسرائيلي موقعا موقعا ونقطة نقطة، الأمر الذي يدل على ثقة الجيش بنفسه وبشعبه وبالمقاومة الظهير الأبرز”.

وشدد المجتمعون على “وحدة الموقف في الدائرتين الوطنية والإسلامية في سياق الرد على التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة، وتحصين الوضع اللبناني الداخلي”، وثمنوا “الموقف المتقدم للرئيس نبيه بري بدعوته إلى ضرورة فتح قنوات الحوار بين بعض العرب ودول الجوار الإسلامي لمنع إسرائيل وحلفائها من استباحة الإقليم العربي بذريعة الفراغ القيادي”.

وأشاد المجتمعون “بالموقف الفلسطيني الموحد تجاه صفقة القرن والتي أخذت طريقها إلى الترنح مقدمة للسقوط المريع بعد أن تضافرت كل الجهود في محور المقاومة لإسقاطها بالضربة الموحدة، بدءا من فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام