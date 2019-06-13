النيابة العامة السودانية توجه للبشير تهما بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 19:37

النيابة العامة السودانية توجه للبشير تهما بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال (سبوتنيك)

منذ 47 mins 13 June، 2019
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