أبو الغيط: تفجير ناقلات النفط ببحر عمان وقصف مطار أبها تطوران خطيران يستدعيان “تحركا أمميا” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 19:37

أبو الغيط: تفجير ناقلات النفط ببحر عمان وقصف مطار أبها تطوران خطيران يستدعيان “تحركا أمميا”

منذ 48 mins 13 June، 2019
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