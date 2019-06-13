جلسة للجنة حقوق الانسان النيابية

عقدت “لجنة حقوق الانسان” النيابية جلسة الخميس برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الاعضاء، حيث جرى البحث في موضوع التعذيب في السجون، وتابعت قضية الشاب المتوفي حسان الضيقة.

كما حضر الجلسة ممثلون عن قوى الامن الداخلي، الجيش، أمن الدولة، وممثلون عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.

وتحدث بعد الجلسة، النائب موسى حيث قال “انطلقنا اليوم في لجنة حقوق الانسان بمناقشة موضوع التعذيب انطلاقا من وفاة السجين حسان الضيقة، وطبعا ما حدث أمس في شأن وفاة سجينين في نظارة بئر حسن”، وتابه “كان النقاش مستفيضا بين كل الجهات الموجودة: القضائية والامنية وطبعا النيابية”.

وقال موسي “الواضح ألا تعذيب ممنهجا في لبنان، على ما تشيع ادعاءات دولية، لكن ثمة حالات تعذيب موثقة في السجون والنظارات اللبنانية، وثمة خرق ومخالفة لقانون اصول المحاكمات، وهذا الموضوع يتجلى بكل هذه النقاشات التي تحصل”.

واضاف موسى “نحن في فترة دراسة الموازنة العامة ونطلب تخصيص تمويل للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب، من اجل القدرة على البدء بعملها جديا، اذ لديها مهمات كثيرة تستطيع القيام بها من موقع المستقل بعد تعيين الاعضاء في مجلس الوزراء، وبعد اتمام النظام الداخلي والنظام المالي لهذه الهيئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام