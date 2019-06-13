قوات خاصة من دول الساحل والصحراء تتدرب في قاعدة مصرية عسكرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوغو تشارك في التدريب على التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة.

ونوه بأن التدريبات بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء تستمر حتى 20 يونيو الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وتشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الأولى للتدريب قوات من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي.

ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة مثل الجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، كما يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقا لأعمال القوات على الأرض.

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم في دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة.

المصدر: روسيا اليوم