#صعدة: العدوان يدمر مدرسة ومنزلا بغارتين على منطقة القطينات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 17:17
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
الإمام الخامنئي: ترامب لا يستحق أن نتبادل الرسائل معه ولا نثق بأميركا ولن نكرر تجربتها المرة في المفاوضات
الإمام الخامنئي: لو كنا ننوي صنع السلاح النووي لما استطاعت أميركا فعل شيء
الإمام الخامنئي: أميركا تكدس آلاف الرؤوس النووية وهي غير مؤهلة للحديث عن الدول التي تمتلكها
الإمام الخامنئي: سنواصل تطورنا دون التفاوض مع أميركا بالرغم من الحظر المفروض علينا
شنزو آبي للإمام الخامنئي: ترامب قال إنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران وهو مستعد لإجراء مفاوضات صادقة
أسوشيتد برس: هيئة السلامة البحرية البريطانية تحذر من حادث غير محدد التفاصيل في خليج عمان
الأسطول الخامس الأميركي تلقى نداءي استغاثة من سفينتين تعرضتا لهجوم في بحر عمان
وكالات إيرانية: سفن إيرانية تنقذ 44 بحاراً من ناقلتي النفط المنكوبتين في بحر عمان
رويترز: إحدى ناقلتي النفط كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية ومحملة بشحنة ميثانول شديدة الاشتعال
رويترز: إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير والثانية ترفع علم بنما واسمها كوكوكا كاريدجس
أ ف ب: ارتفاع أسعار النفط العالمية 4 بالمئة بعد تعرض ناقلتي النفط للهجوم في خليج عمان
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: من الضروري إقامة مجمع الحوار الإقليمي الذي اقترحته إيران بعد ما حدث اليوم
الخارجية الإيرانية: طهران تعبر عن قلقها حيال حادث ناقلتي النفط وتعتبره مخالفا للجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر
الخارجية الروسية: موسكو تحذر من تحميل إيران المسؤولية عن حادث ناقلتي النفط في بحر عمان
البيت الأبيض: نحن على علم بالتقارير عن هجوم على السفن في خليج عمان ونقيم الوضع
الإتحاد الأوروبي يدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد تعرض ناقلتي النفط لانفجارات في بحر عمان
اللواء ابراهيم للمنار: بنينا أرضية للتوصل الى نتيجة مع السلطات الفرنسية بخصوص قضية جورج عبدالله
اللواء عباس إبراهيم للمنار: لا شيء يدعو للهلع والأمن ممسوك ولا داعي للخوف لدى اللبنانيين
الجيش السوري يحبط هجوماً إرهابياً على عدد من نقاطه في الهبيط وترملا بريف إدلب ويقضي على إرهابيين ويدمر إمداداتهم
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: لا يمكننا القول إن وقف إطلاق النار تحقق بشكل كامل في إدلب
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن اعتقال 7 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة
شرطة الاحتلال تعتقل مدير الإعمار بدائرة الأوقاف بسام الحلاق وموظفاً آخر من داخل المسجد الأقصى
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب: لدينا إصرار على تنفيذ تفاهمات التهدئة رغم سعي العدو لوضع عقبات أمام تنفيذها
مصادر يمنية: 6 غارات لطيران العدوان على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء
مصادر يمنية: غارتان لطيران العدوان على جبل ذباب بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء
ليبيا: قوات "حفتر" تعلن إسقاط طائرة حربية تتبع لحكومة الوفاق قرب مدينة مصراتة الليبية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: علاقتنا مع واشنطن تتدهور من سيّئ إلى أسوأ
رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران علي العسكري يعزي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بوفاة شقيقته
#صعدة: العدوان يدمر مدرسة ومنزلا بغارتين على منطقة القطينات
منذ 8 mins
13 June، 2019
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