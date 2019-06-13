“الجبهة الديمقراطية”: على الدول العربية والإسلامية مقاطعة “ورشة البحرين”

جددت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” دعوتها إلى “الدول العربية والإسلامية إلى الالتزام بقرارات القمم العربية والمسلمة واحترام قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني إلى مقاطعة ورشة البحرين”.

وقالت الجبهة في بيان لها الخميس إن “تلك الخطوة تأتي في إطار رفض صفقة ترمب والدعم الثابت لشعبنا ونضالاته من أجل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة”.

ودعت الجبهة “القيادة الفلسطينية للتوقف عن تعطيل قرارات المجلس الوطني والمركزي للخروج من أوسلو والتحرر من قيوده عبر سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط ببروتوكول باريس”.

وطالبت الجبهة “السلطة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية الوطنية والأخلاقية وإلغاء قرارات الإجحاف والظلم التي ألحقت بأهلنا في قطاع غزة خسائر معنوية ومادية كبرى”، وشددت على “استنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية ونقل القضية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة الإسرائيلي دولة مارقة مصابة بوباء الفاشية”.

المصدر: فلسطين اليوم