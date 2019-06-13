#جيزان: مقتل وإصابة عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير طقم بكمين لوحدة الهندسة قبالة جبل تويلق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 17:17

#جيزان: مقتل وإصابة عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير طقم بكمين لوحدة الهندسة قبالة جبل تويلق

منذ 43 mins 13 June، 2019
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