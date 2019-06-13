اسامة سعد زار مراد: للتصدي لـ”صفقة القرن”

استقبل رئيس حزب “الاتحاد” في لبنان النائب عبد الرحيم مراد الخميس رئيس “التنظيم الشعبي الناصري” النائب اسامة سعد، وبحث معه في آخر المستجدات وفي موضوع الموازنة العامة اضافة الى الشؤون العربية والاقليمية والدولية.

وبعد اللقاء قال النائب سعد “الحديث تناول الاوضاع اللبنانية وما يعتليها من صعوبات على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتم التداول في موضوع الموازنة وبنودها”، وتابع “نحن موقفنا واضح ومعروف، فمن المفترض ان تكون هناك سياسة مالية وتوجهات اقتصادية تحفز القطاعات الانتاجية، وهذا ما لم نره في الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء”، واضاف “نحن سنناقش الامر في الجلسة العامة لمجلس النواب وسيكون لنا موقف واضح”، مشيرا الى ان “الاوضاع الاجتماعية تسوء نتيجة السياسات المتبعة لسنوات طويلة، ومن يتحمل المسؤولية هي القوى التي تداولت السلطة لسنوات وما زالت مستمرة”.

من جهة ثانية، قال سعد “على المستوى الاقليمي والعربي تحديدا، هناك تطورات تحصل في المنطقة، وهناك سياسة اميركية تفرض توجهاتها على الواقع العربي، وبالتأكيد صفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية كانت محل بحث ونقاش وكيفية التصدي لهذه الصفقة”، وتابع “هذه مسؤولية القوى الوطنية الحية في لبنان وفي الوطن العربي، ليكون لها موقف واضح وسياسات واضحة للتصدي للمشروع الاميركي والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المديد والمتواصل لاستعادة حقوقه الوطنية للدفاع عن حقوقه المشروعة وحقه بالعودة الى وطنه”.

بدوره، قال النائب مراد “لا أمل للامة اذا استمرت على هذا الوضع من الخلافات مع بعضنا البعض، فقد آن الاوان للتقارب العربي وللحوار العربي”، وتابع “لا حل بالخلاف والقتال، فالعدو الصهيوني يتربص بنا والاميركي يقدم الهدايا العربية للعدو الصهيوني، كما يفعل في القدس والجولان وعبر صفقة القرن”، واضاف “الحل لا يكون الا بالحوار وبالتسويات والتقارب مع بعضنا البعض أولا ومع المحيط ثانيا، والا نترك الاميركي يفتتنا من الداخل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام