العدو الاسرائيلي يخطر بالاستيلاء على 4800 دونم من اراضي جنوب وشرق الخليل

أخطرت سلطات العدو الاسرائيلي بمصادرة ووضع اليد على اراض فلسطينية تقع في بلدتي يطا وبني نعيم جنوب شرق الخليل المحتل، تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم.

واكدت مصادر أن “قوات الاحتلال وخلال شهر رمضان سلمت الأهالي اخطارات بوقف العمل ووضع اليد، على اراض في منطقة بيرين، وخله الفرن، وعين الشنار، وامهلتهم مدة 45 يوما للاعتراض بدءا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل اراض تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا”.

وأوضح أن “قرار الاستيلاء جاء لصالح توسيع مستوطنة بني حيفر المقامة على اراضي المواطنين جنوب شرق بلدة بني نعيم”.

المصدر: فلسطين اليوم