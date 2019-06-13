مفوضة التجارة الأوروبية: الحوار بين بروكسل وواشنطن حول السلع الصناعية لم يبدأ بعد 

أعلنت المفوضة التجارية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم الخميس، أن الاتحاد والولايات المتحدة لم يدخلان بعد في مفاوضات بشأن اتفاق حول إلغاء الرسوم المفروضة على بعض السلع الصناعية. وقالت مالمستروم، متحدثة في مركز “بروغيل” للأبحاث، “المناقشات بشأن السلع الصناعية لم تبدأ بعد. من جانبنا، نحن مستعدون لذلك، لكننا لم نتلق ردا منهم [الولايات المتحدة] بعد.” وأشارت المفوضة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية “يعملان بشكل إيجابي للغاية على إصلاح منظمة التجارة العالمية”.

يذكر أن مجلس دول الاتحاد الأوروبي أصدر تفويضا في منتصف نيسان/أبريل الماضي للمفوضية الأوروبية للتفاوض مع الولايات المتحدة نيابة عن الاتحاد الأوروبي لإزالة الرسوم المفروضة على بعض السلع المصنعة، والتي بموجبها لا يخطط الاتحاد الأوروبي لإدراج المنتجات الزراعية في المفاوضات وفي الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك، لم يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة حتى يتم إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وفقًا للمعلومات الواردة من مجلس الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية