ثعابين تثير قلقا في أمريكا بتظاهرها بالموت!

تسبب الثعابين التي تتبع تكتيكا مخادعا للتغلب على الحيوانات المفترسة عبر التظاهر بالموت، قلقا حقيقيا بالنسبة لخبراء الحيوانات في الولايات المتحدة.

ونشرت صفحة نورث كارولينا State Parks and Recreation على “فيسبوك”، صور الزواحف التي تؤدي التكتيك الدفاعي مع تحذير السكان المحليين بعدم الاقتراب أو التعامل مع الثعبان “الزومبي”.

ويمكن لهذه الثعابين المعروفة باسم eastern hognose ، أن تلدغ مرارا وتكرارا حال تعرضها لهجوم معين. كما تعمد إلى محاكاة حالة الموت عند الحاجة، ما يساعدها على البقاء على قيد الحياة في بيئات معادية، وتجنب خطر افتراسها من الطيور الجارحة التي تتغذى على الثعابين.

وتُظهر صور الثعابين التي توجد عادة في أمريكا الشمالية، كيفية استلقائها على ظهرها مع فتح فمها، لتبدو وكأنها بلا حياة بانتظار اللحظة المناسبة للهروب.

ولا تعد eastern hognose خطيرة لأنها غير سمية، ولكنها تتظاهر بالموت عند تعرضها للهجوم عن طريق فتح الفم والتدحرج على الظهر.

وتتكاثر هذه الثعابين في أشهر الصيف، وتضع 50 بيضة في المتوسط بين شهري يونيو ويوليو.

المصدر: دايلي ميل