“هواوي” تنتقل إلى برمجيات روسية الصنع

بحث وزير الرقمنة والاتصال الروسي، قسطنطين نوسكوف، مع المدير التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية، غو بينغ، إمكانية انتقال الهواتف الذكية الصينية إلى نظام التشغيل الروسي “أورورا”.

وأوردت صحيفة The Bell هذا الخبر نقلا عن مصادر لها، مضيفة أن هذا الموضوع طرح أيضا أثناء لقاء عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره شي جين بينغ.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المحادثات مستمرة بشأن تحميل نظام التشغيل “أورورا” الروسي المصمم على أساس نظام التشغيل الفنلندي Sailfish على الهواتف الذكية الصينية التي تستخدم حاليا نظام التشغيل “أندرويد” الأمريكي الصنع وتسجيل جزء من أجهزة “هواوي” في روسيا.

يذكر أن Sailfish هو نظام تشغيل صممته شركة Jolla الفنلندية التي اشتراها عام 2014 الملياردير الروسي وصاحب شركة “روس تليكوم” ، غريغوري بيريزكين، الذي اتفق بدوره مع وزارة الاتصال الروسية على تصنيع نظام التشغيل المنقول القومي الروسي.

وقالت صحيفة “كوميرسانت” الروسية إن انتقال المؤسسات والشركات الحكومية إلى نظام التشغيل “أورورا” (Sailfish ) سيتطلب رصد 160 مليار روبل (نحو 2.6 مليار دولار) من أموال الدولة.

وتأمل الحكومة الروسية أن ينتقل نحو 8 ملايين مستخدم روسي إلى نظام التشغيل هذا بحلول عام 2021 .

المصدر: روسيا اليوم