رويترز عن صحيفة نرويجية: شركة فرنت لاين تؤكد أن الناقلة فرنت آلتير مشتعلة في بحر عمان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 11:57

رويترز عن صحيفة نرويجية: شركة فرنت لاين تؤكد أن الناقلة فرنت آلتير مشتعلة في بحر عمان

منذ 46 mins 13 June، 2019
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