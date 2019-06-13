رويترز عن صحيفة نرويجية: شركة فرنت لاين تؤكد أن الناقلة فرنت آلتير مشتعلة في بحر عمان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 11:57
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أسوشيتد برس: هيئة السلامة البحرية البريطانية تحذر من حادث غير محدد التفاصيل في خليج عمان
رويترز: إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير والثانية ترفع علم بنما واسمها كوكوكا كاريدجس
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وكالات إيرانية: سفن إيرانية تنقذ 44 بحاراً من ناقلتي النفط المنكوبتين في بحر عمان
رويترز: إحدى ناقلتي النفط كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية ومحملة بشحنة ميثانول شديدة الاشتعال
رويترز عن صحيفة نرويجية: شركة فرنتلاين تؤكد أن الناقلة فرنت ألتير مشتعلة في بحر عمان
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لبنان: حادث اصطدام في منطقة الجية بين 24 سيارة نتيجة تسرب مادة المازوت أسفر عن وقوع عدد من الجرحى
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الجيش السوري يحبط هجوماً إرهابياً على عدد من نقاطه في الهبيط وترملا بريف إدلب ويقضي على إرهابيين ويدمر إمداداتهم
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القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب: لدينا إصرار على تنفيذ تفاهمات التهدئة رغم سعى العدو لوضع عقبات أمام تنفيذها
مصادر يمنية: 6 غارات لطيران العدوان على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء
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رويترز عن صحيفة نرويجية: شركة فرنت لاين تؤكد أن الناقلة فرنت آلتير مشتعلة في بحر عمان
منذ 46 mins
13 June، 2019
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