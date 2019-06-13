وكالات ايرانية: سفن إيرانية تنقذ 44 بحارا من ناقلتي النفط المستهدفتين في بحر عمان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2019 - 11:57

وكالات ايرانية: سفن إيرانية تنقذ 44 بحارا من ناقلتي النفط المستهدفتين في بحر عمان

منذ 54 mins 13 June، 2019
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