الطقس في لبنان غدا الجمعة غائم جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس في لبنان يوم غد الجمعة، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال حدوث برق ورعد. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط امطار محلية خفيفة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال حدوث برق ورعد.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 29 درجة، في الجبال من 14 الى 24 درجة، في الأرز من 8 الى 19 درجة وفي الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام