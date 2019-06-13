مجلس النواب الأميركي يسعى لمنع ترامب من تزويد السعودية بالأسلحة

تقدم نواب أميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بيع أسلحة الى السعودية، بعد ان أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أميركية الى المملكة وحلفاء آخرين.

وتأتي ردة فعل مجلس النواب ضد البيت الأبيض بعد أسبوع من قيام أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التوجهات السياسية بتحرك لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار الى السعودية.

وأغضبت إدارة ترامب المشرعين الأميركيين بإعلانها الشهر الماضي أنها ستستخدم سلطات الطوارئ لتحدي الكونغرس وتزويد السعودية والإمارات والأردن بالذخائر والطائرات والصيانة ومكونات عسكرية أخرى.

واعتبر البيت الأبيض أن تزايد التهديد الايراني كان السبب الرئيسي لتخطي المراجعة الملزمة للكونغرس لـ22 عملية نقل للأسلحة، لافتا الى أن تجميد المبيعات من قبل الكونغرس قد يؤثر على قدرات ادارة العمليات للحلفاء العرب.

لكن يبدو ان المشرعين الأميركيين لا يزالون يكنون مشاعر الغضب تجاه المملكة بعد ثمانية أشهر من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو مقيم أمريكي وجه انتقادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقتل في تركيا على أيدي عملاء من الرياض.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية